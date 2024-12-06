Губерниев о Гашеке: «Известный мудак. Политик из него, как из говна граната. Он может говорить что угодно, нам-то какая разница»

Дмитрий Губерниев оценил политическую карьеру Доминика Гашека.

Ранее бывший хоккеист клубов НХЛ и московского «Спартака» заявил , что НХЛ, WTA и ATP вовлечены в рекламу российской военной операции и должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

«Гашек – известный мудак. Из него политик, поскольку он в Чехии реально все что можно проиграл, как из говна граната. Поэтому он может говорить что угодно.

Пусть говорит, нам-то какая до этого разница», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Фетисов о Гашеке: «Безумный человек. Он должен вернуть деньги, которые заработал в России, а уже потом предъявлять претензии»