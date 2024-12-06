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Роналду забил 916-й гол в карьере – «Аль-Иттихаду». У него 8 мячей в 5 последних матчах

Криштиану Роналду забил 916-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра» отметился голом в ворота «Аль-Иттихада» в 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Это 781-й гол португальца на клубном уровне. За сборную он забил 135 мячей.

В 5 последних матчах за клуб и национальную команду Криштиану отличился 8 голами. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: Sports
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Иттихад Джидда
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