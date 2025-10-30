«Интер» выиграл 8 из 9 последних матчей, единственное поражение – в гостях у «Наполи»
«Интер» не смог выиграть только один из последних девяти матчей.
Команда Кристиана Киву разгромила «Фиорентину» (3:0) в 9-м туре Серии А.
С 17 сентября миланцы одержали восемь побед (в том числе семь подряд) и уступили только действующим чемпионам Италии, «Наполи» (1:3).
2 ноября «Интер» встретится с «Вероной», 5-го – с «Кайратом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
