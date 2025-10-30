«Интер» выиграл 8 из 9 последних матчей, единственное поражение – в гостях у «Наполи»

«Интер» не смог выиграть только один из последних девяти матчей.

Команда Кристиана Киву разгромила «Фиорентину» (3:0) в 9-м туре Серии А. С 17 сентября миланцы одержали восемь побед (в том числе семь подряд) и уступили только действующим чемпионам Италии, «Наполи» (1:3). 2 ноября «Интер » встретится с «Вероной», 5-го – с «Кайратом».