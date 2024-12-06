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⚡️ Лыжи. Кубок мира. Йохауг победила в коньковой «разделке», Хайди Венг – 2-я, Карлссон – 4-я

Тереза Йохауг победила в «разделке» на Кубке мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 25.16,4

2. Хайди Венг (Норвегия) – 11,4

3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 43,2

4. Фрида Карлссон (Швеция) – 46,4

5. Джесси Диггинс (США) – 48,7

6. Силье Теодорсен (Норвегия) – 1.02,7

7. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.04,1

8. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 1.12,2

9. Виктория Карл (Германия) – 1.18,9

10. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.21,2

11. Нора Саннесс (Норвегия) – 1.25,3

12. Флора Дольчи (Франция) – 1.27,6

13. Лотта Венг (Норвегия) – 1.30,1

14. Моа Илар (Швеция) – 1.33,3

15. София Лаукли (США) – 1.34,1

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
гонка 10 км (жен)
лыжные гонки
logoКубок мира
результаты
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Анне Кюлленен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Финляндии жен
сборная Чехии жен
Моа Илар
logoХелене Марие Фоссесхолм
logoКатарина Хенниг
София Лаукли
logoФрида Карлссон
logoЭбба Андерссон
Рози Бреннан
logoсборная Швеции жен
Дельфин Клодель
Виктория Карл
Катержина Янатова
logoсборная Австрии жен
logoЛотта Венг
logoсборная Франции жен
Силье Теодорсен
Джулия Керн
logoсборная США жен
logoКертту Нисканен
logoДжесси Диггинс
logoТереза Йохауг
Кристин Фоснес
logoАнне Кьерсти Калво
logoХайди Венг
logoТереза Штадлобер
logoАстрид Ойре Шлинн
Флора Дольчи
Нора Саннесс
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