⚡️ Лыжи. Кубок мира. Йохауг победила в коньковой «разделке», Хайди Венг – 2-я, Карлссон – 4-я

Тереза Йохауг победила в «разделке» на Кубке мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 2-й этап Лиллехаммер, Норвегия Женщины 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 25.16,4 2. Хайди Венг (Норвегия) – 11,4 3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 43,2 4. Фрида Карлссон (Швеция) – 46,4 5. Джесси Диггинс (США) – 48,7 6. Силье Теодорсен (Норвегия) – 1.02,7 7. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.04,1 8. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 1.12,2 9. Виктория Карл (Германия) – 1.18,9 10. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.21,2 11. Нора Саннесс (Норвегия) – 1.25,3 12. Флора Дольчи (Франция) – 1.27,6 13. Лотта Венг (Норвегия) – 1.30,1 14. Моа Илар (Швеция) – 1.33,3 15. София Лаукли (США) – 1.34,1 Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере