⚡️ Лыжи. Кубок мира. Йохауг победила в коньковой «разделке», Хайди Венг – 2-я, Карлссон – 4-я
Тереза Йохауг победила в «разделке» на Кубке мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
2-й этап
Лиллехаммер, Норвегия
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 25.16,4
2. Хайди Венг (Норвегия) – 11,4
3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 43,2
4. Фрида Карлссон (Швеция) – 46,4
5. Джесси Диггинс (США) – 48,7
6. Силье Теодорсен (Норвегия) – 1.02,7
7. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.04,1
8. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 1.12,2
9. Виктория Карл (Германия) – 1.18,9
10. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.21,2
11. Нора Саннесс (Норвегия) – 1.25,3
12. Флора Дольчи (Франция) – 1.27,6
13. Лотта Венг (Норвегия) – 1.30,1
14. Моа Илар (Швеция) – 1.33,3
15. София Лаукли (США) – 1.34,1
Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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