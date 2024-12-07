«Аталанта» выиграла 9 матчей подряд в Серии А и лидирует в лиге на данный момент. «Наполи» отстает на 2 очка и встретится с «Лацио» в воскресенье

«Аталанта» вышла на 1-е место в Серии А .

Случилось это после победы над «Миланом » (2:1) в 15-м туре Серии А. «Аталанта» выиграла 9 матчей подряд в чемпионате.

У «Аталанты» сейчас 34 очка за 15 матчей. «Наполи » идет 2-м, у них 32 балла и матч в запасе. В воскресенье неаполитанцы встретятся с «Лацио».