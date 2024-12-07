«Аталанта» выиграла 9 матчей подряд в Серии А и лидирует в лиге на данный момент. «Наполи» отстает на 2 очка и встретится с «Лацио» в воскресенье
«Аталанта» вышла на 1-е место в Серии А .
Случилось это после победы над «Миланом» (2:1) в 15-м туре Серии А. «Аталанта» выиграла 9 матчей подряд в чемпионате.
У «Аталанты» сейчас 34 очка за 15 матчей. «Наполи» идет 2-м, у них 32 балла и матч в запасе. В воскресенье неаполитанцы встретятся с «Лацио».
Опубликовано: Sports
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