Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Лорьяна», «Монако» Головина сыграет с «Нантом»
В среду в Лиге 1 пройдут все 9 матчей 10-го тура.
«ПСЖ» Матвея Сафонова сыграет в гостях с «Лорьяном», «Монако» Александра Головина встретится на выезде с «Нантом», «Марсель» примет «Анже».
10-й тур
29 октября 18:00, Стад Океан
29 октября 18:00, Стад Сен-Симфорьен
29 октября 18:00, Альянц Ривьера
29 октября 18:00, Стад дю Мустуа
29 октября 20:05, Стад ля Божуар
29 октября 20:05, Стадион Велодром
29 октября 20:05, Стадиум де Тулуз
29 октября 20:05, Ля Мено
29 октября 20:05, Стад Жан Буэн
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
