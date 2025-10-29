  • Спортс
0

Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Лорьяна», «Монако» Головина сыграет с «Нантом»

В среду в Лиге 1 пройдут все 9 матчей 10-го тура.

«ПСЖ» Матвея Сафонова сыграет в гостях с «Лорьяном», «Монако» Александра Головина встретится на выезде с «Нантом», «Марсель» примет «Анже».

Чемпионат Франции

10-й тур

Лига 1 Франция. 10 тур
29 октября 18:00, Стад Океан
Гавр
Не начался
Брест
Лига 1 Франция. 10 тур
29 октября 18:00, Стад Сен-Симфорьен
Мец
Не начался
Ланс
Лига 1 Франция. 10 тур
29 октября 18:00, Альянц Ривьера
Ницца
Не начался
Лилль
Лига 1 Франция. 10 тур
29 октября 18:00, Стад дю Мустуа
Лорьян
Не начался
ПСЖ
Лига 1 Франция. 10 тур
29 октября 20:05, Стад ля Божуар
Нант
Не начался
Монако
Лига 1 Франция. 10 тур
29 октября 20:05, Стадиум де Тулуз
Тулуза
Не начался
Ренн
Лига 1 Франция. 10 тур
29 октября 20:05, Ля Мено
Страсбур
Не начался
Осер
Лига 1 Франция. 10 тур
29 октября 20:05, Стад Жан Буэн
Париж
Не начался
Лион

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Франции

Статистика чемпионата Франции

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
