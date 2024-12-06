«Израиль есть, а нас нет. Двойные стандарты. Обидно». Голенков о недопуске России к жеребьевке ЧМ-2026

Егор Голенков назвал двойными стандартами недопуск России на ЧМ‑2026.

Ранее пресс‑служба Международной федерации футбола (ФИФА ) сообщила, что сборная России не вошла в число команд, которые примут участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата мира 2026 года, которая состоится 13 декабря.

– Как относишься к критике соперников для сборной?

– ФИФА дает очки за любые матчи. Альтернатив не было. Лучше играть так, чем не играть вообще.

Конечно, может, стоило договариваться раньше. Но сейчас мы смотрим на следующий год – соперники как будто будут лучше.

– Как отреагировал на наш недопуск к жеребьевке ЧМ‑2026?

– Обидно. Израиль есть на жеребьевке, а нас нет. Двойные стандарты, – сказал нападающий «Ростова ».