Шестеркин отразил 20 из 22 бросков «Питтсбурга» и прервал серию из 5 поражений подряд
Игорь Шестеркин отразил 20 из 22 бросков «Питтсбурга» и прервал серию поражений.
«Рейнджерс» обыграли «Пингвинс» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа позволила российскому вратарю клуба из Нью-Йорка прервать серию из 5 поражений подряд.
Всего в сезоне у Шестеркина 9 побед в 19 играх при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,99.
Шестеркин подписал новый 8-летний контракт с «Рейнджерс» на 11,5 млн долларов в год – рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ (Эллиотт Фридман)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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