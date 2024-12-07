Шестеркин отразил 20 из 22 бросков «Питтсбурга» и прервал серию из 5 поражений подряд

Игорь Шестеркин отразил 20 из 22 бросков «Питтсбурга» и прервал серию поражений.

«Рейнджерс» обыграли «Пингвинс» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Победа позволила российскому вратарю клуба из Нью-Йорка прервать серию из 5 поражений подряд.

Всего в сезоне у Шестеркина 9 побед в 19 играх при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,99.

Шестеркин подписал новый 8-летний контракт с «Рейнджерс» на 11,5 млн долларов в год – рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ (Эллиотт Фридман)