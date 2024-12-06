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  • Гран-при Абу-Даби-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
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Гран-при Абу-Даби-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

6 декабря 2024 года

2-я практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.23,517 (25 кругов)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,234 (28)

3. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,462 (28)

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,582 (28)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,602 (28)

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,684 (28)

7. Валттери Боттас («Заубер») +0,713 (24)

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,718 (25)

9. Алекс Албон («Уильямс») +0,752 (22)

10. Юки Цунода («РБ») +0,980 (28)

11. Лиам Лоусон («РБ») +0,986 (25)

12. Пьер Гасли («Альпин») +1,000 (27)

13. Джордж Расселл («Мерседес») +1,017 (24)

14. Серхио Перес («Ред Булл») +1,038 (27)

15. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,040 (23)

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,057 (25)

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,081 (26)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,169 (29)

19. Джек Дуэн («Альпин») +1,444 (27)

20. Франко Колапинто («Уильямс») +1,748 (10)

Гран-при Абу-Даби-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛиам Лоусон
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