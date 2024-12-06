Гран-при Абу-Даби-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
Яс-Марина, Абу-Даби
6 декабря 2024 года
2-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.23,517 (25 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,234 (28)
3. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,462 (28)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,582 (28)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,602 (28)
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,684 (28)
7. Валттери Боттас («Заубер») +0,713 (24)
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,718 (25)
9. Алекс Албон («Уильямс») +0,752 (22)
10. Юки Цунода («РБ») +0,980 (28)
11. Лиам Лоусон («РБ») +0,986 (25)
12. Пьер Гасли («Альпин») +1,000 (27)
13. Джордж Расселл («Мерседес») +1,017 (24)
14. Серхио Перес («Ред Булл») +1,038 (27)
15. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,040 (23)
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,057 (25)
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,081 (26)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,169 (29)
19. Джек Дуэн («Альпин») +1,444 (27)
20. Франко Колапинто («Уильямс») +1,748 (10)
Гран-при Абу-Даби-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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