Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» принимает «Аль-Фатех», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в пятницу

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 13-го тура.

В пятницу «Аль-Наср » Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Иттихадом » Карима Бензема.

В субботу «Аль-Иттифак » Стивена Джеррарда встретится на выезде с «Аль-Халиджем», «Аль-Хилаль » Малкома примет «Аль-Раэд », «Аль-Ахли» Роберто Фирмино проведет гостевой матч с «Аль-Таавуном».

Чемпионат Саудовской Аравии

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

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