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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» принимает «Аль-Фатех», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в пятницу

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 13-го тура.

В пятницу «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Иттихадом» Карима Бензема.

В субботу «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда встретится на выезде с «Аль-Халиджем», «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Раэд», «Аль-Ахли» Роберто Фирмино проведет гостевой матч с «Аль-Таавуном».

Чемпионат Саудовской Аравии

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoАль-Кадисия
logoДамак
logoАль-Вахда Мекка
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Охдуд
logoАль-Фатех
logoАль-Фейха
logoАль-Холуд
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoАль-Хилаль
logoАль-Раэд
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Иттифак
logoАль-Таавун
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Рияд
logoАль-Оруба
logoАль-Халидж
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