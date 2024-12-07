Капризов набрал 1+2 с «Анахаймом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 42 очками в 25 играх

Кирилл Капризов набрал 1+2 с «Анахаймом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Форвард «Миннесоты» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в игре с «Дакс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 27-летнего россиянина стало 42 (17+25) очка в 25 играх в текущем сезоне при полезности «+21».

Он вновь единолично возглавил гонку бомбардиров лиги , обогнав форвардов Мартина Нечаса («Каролина », 41 очко в 26 играх, 14+27) и Нэтана Маккиннона («Колорадо », 40 в 27, 9+31).

Сегодня Капризов (20:49, 3:12 – в большинстве, «+2») отметился 5 бросками в створ. Его признали первой звездой встречи.