Капризов набрал 1+2 с «Анахаймом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 42 очками в 25 играх
Кирилл Капризов набрал 1+2 с «Анахаймом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
Форвард «Миннесоты» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в игре с «Дакс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 27-летнего россиянина стало 42 (17+25) очка в 25 играх в текущем сезоне при полезности «+21».
Он вновь единолично возглавил гонку бомбардиров лиги, обогнав форвардов Мартина Нечаса («Каролина», 41 очко в 26 играх, 14+27) и Нэтана Маккиннона («Колорадо», 40 в 27, 9+31).
Сегодня Капризов (20:49, 3:12 – в большинстве, «+2») отметился 5 бросками в створ. Его признали первой звездой встречи.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости