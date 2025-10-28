Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Айнтрахта», «Лейпциг» сыграет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду
В Кубке Германии пройдут матчи 2-го раунда.
Во вторник «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Айнтрахтом» в гостях, «РБ Лейпциг» – с «Энерги».
В среду «Байер» встретится с «Падерборном», «Штутгарт» – с «Майнцем», «Бавария» – с «Кельном».
Кубок Германии
2-й раунд
28 октября 17:30, Фольксваген-Арена
Не начался
28 октября 17:30, Фойт-Арена
Не начался
28 октября 17:30, Олимпийский
Не начался
28 октября 17:30, Дойче банк Парк
Не начался
28 октября 19:45, ВВК-Арена
28 октября 19:45, Штадион дер Фройндшафт
Не начался
28 октября 19:45, Боруссия-Парк
Не начался
28 октября 19:45, Миллернтор
Не начался
29 октября 17:00, Бентелер-Арена
29 октября 17:00, Мева Арена
29 октября 17:00, Vöhlin-Stadion
Не начался
29 октября 17:00, Тролли-Арена
Не начался
29 октября 19:45, Штадион ам Белленфалльтор
29 октября 19:45, Меркур Шпиль-Арена
29 октября 19:45, Ан дер Альтен Ферстерай
Не начался
29 октября 19:45, РейнЭнергиШтадион
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
