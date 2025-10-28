  • Спортс
  Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Айнтрахта», «Лейпциг» сыграет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Айнтрахта», «Лейпциг» сыграет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду

В Кубке Германии пройдут матчи 2-го раунда.

Во вторник «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Айнтрахтом» в гостях, «РБ Лейпциг» – с «Энерги». 

В среду «Байер» встретится с «Падерборном», «Штутгарт» – с «Майнцем», «Бавария» – с «Кельном».  

Кубок Германии

2-й раунд

Кубок Германии. 2-й раунд
28 октября 17:30, Фойт-Арена
Хайденхайм
Не начался
Гамбург
Кубок Германии. 2-й раунд
28 октября 17:30, Олимпийский
Герта
Не начался
Эльферсберг
Кубок Германии. 2-й раунд
28 октября 19:45, ВВК-Арена
Аугсбург
Не начался
Бохум
Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 17:00, Бентелер-Арена
Падерборн
Не начался
Байер
Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 17:00, Мева Арена
Майнц
Не начался
Штутгарт
Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 17:00, Vöhlin-Stadion
Иллертиссен
Не начался
Магдебург
Кубок Германии. 2-й раунд
29 октября 19:45, РейнЭнергиШтадион
Кельн
Не начался
Бавария

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Германии

