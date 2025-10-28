Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Айнтрахта», «Лейпциг» сыграет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду

В Кубке Германии пройдут матчи 2-го раунда.

Во вторник «Боруссия » Дортмунд сыграет с «Айнтрахтом » в гостях, «РБ Лейпциг » – с «Энерги ».

В среду «Байер» встретится с «Падерборном», «Штутгарт» – с «Майнцем», «Бавария » – с «Кельном».

Кубок Германии

2-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Германии