❄️ Кубок России. Зырянова выиграла спринт, Плюснина – 2-я, Гришина – 3-я
Анастасия Зырянова выиграла спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
2-й этап
Ханты-Мансийск
Спринт
Женщины
1. Анастасия Зырянова – 21.50,7 (0)
2. Полина Плюснина – 20,3 (0)
3. Анастасия Гришина – 22,7 (1)
4. Полина Шевнина – 24,3 (1)
5. Тамара Дербушева – 26,6 (1)
6. Динара Смольская (Беларусь) – 29,1 (1)
7. Наталия Шевченко – 31,8 (2)
8. Виктория Метеля – 37,7 (1)
9. Анастасия Халили – 51,4 (3)
10. Виктория Сливко – 54,2 (2)
11. Екатерина Суханова – 1.01,7 (0)
12. Ирина Казакевич – 1.05,4 (3)
13. Екатерина Мошкова – 1.05,5 (1)
14. Елизавета Каплина – 1.09,5 (2)
15. Анна Сола (Беларусь) – 1.10,5 (4)...
17. Светлана Миронова – 1.15,5 (2)...
19. Кристина Резцова – 1.20,1 (3)...
23. Ульяна Нигматуллина – 1.37,1 (1)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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