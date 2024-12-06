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❄️ Кубок России. Зырянова выиграла спринт, Плюснина – 2-я, Гришина – 3-я

Анастасия Зырянова выиграла спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

2-й этап

Ханты-Мансийск

Спринт

Женщины

1. Анастасия Зырянова – 21.50,7 (0)

2. Полина Плюснина – 20,3 (0)

3. Анастасия Гришина – 22,7 (1)

4. Полина Шевнина – 24,3 (1)

5. Тамара Дербушева – 26,6 (1)

6. Динара Смольская (Беларусь) – 29,1 (1)

7. Наталия Шевченко – 31,8 (2)

8. Виктория Метеля – 37,7 (1)

9. Анастасия Халили – 51,4 (3)

10. Виктория Сливко – 54,2 (2)

11. Екатерина Суханова – 1.01,7 (0)

12. Ирина Казакевич – 1.05,4 (3)

13. Екатерина Мошкова – 1.05,5 (1)

14. Елизавета Каплина – 1.09,5 (2)

15. Анна Сола (Беларусь) – 1.10,5 (4)...

17. Светлана Миронова – 1.15,5 (2)...

19. Кристина Резцова – 1.20,1 (3)...

23. Ульяна Нигматуллина – 1.37,1 (1)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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спринт (жен)
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результаты
Анастасия Зырянова
logoСветлана Миронова
Кира Дюжева
logoАнастасия Халили (Гореева)
Алина Кудисова
logoАнастасия Шевченко
Елизавета Фролова
Виктория Метеля
Елизавета Каплина
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoАнна Грухвина
Юлия Шеллер
Ксения Воробей (Шнейдер)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Полина Шевнина
logoАнастасия Егорова
Анастасия Гришина
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoЕкатерина Мошкова
logoВиктория Сливко
logoИрина Казакевич
logoАнна Сола
logoКристина Резцова
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Тамара Дербушева (Воронина)
Полина Плюснина
Екатерина Суханова
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