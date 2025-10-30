2

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в 3 последних матчах. Побед нет больше года

«Ливерпуль» не обыгрывает «Кристал Пэлас» 4 матча подряд.

Команда Арне Слота уступила «Пэлас» со счетом 0:3 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в 3-й раз подряд – ранее мерсисайдцы уступили команде Оливера Гласнера в АПЛ (1:2) и проиграли по пенальти в матче за Суперкубок Англии (2:3, игровое время – 2:2). До этого команды сыграли вничью (1:1) в последнем туре прошлого сезона Премьер-лиги.

В последний раз «красные» обыграли «Кристал Пэлас» 5 октября 2024 года (1:0).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
