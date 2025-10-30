Слот после 6 поражений в 7 матчах: «Ни одна из причин не оправдание, но мы играем раз в три дня, а в Кубке лиги «Ливерпуль» дает время молодежи. И состав не такой глубокий, как считается»

Арне Слот объяснил поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) и вылет из Кубка лиги.

«Можно выбрать любой вариант, но реальность такова, что причин того, что мы проиграли 5 из последних 6 матчей, не так много. Ни одна из них не оправдание такому количеству поражений.

Очевидно, в последние недели нам приходилось играть раз в три дня, в том числе после тяжелых матчей в Европе. Если посмотреть на следующую неделю, она тоже будет очень важной для всех нас. Нам нужно, чтобы было доступно максимально возможное количество игроков. И вы видели, какой состав я сегодня выпустил. Я дал отдохнуть только тем, кто в основном играл на прошлой неделе. И получился такой состав. Это говорит о том, что у нас уже есть ряд травм. Учитывая предстоящую неделю, такой выбор казался оптимальным. К тому же этот клуб всегда выбирал дать игровое время в Кубке лиги молодым игрокам из академии.

Наш состав, вероятно, не такой глубокий, как думают люди. Наше восприятие этого не изменилось», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».