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Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Абу-Даби из-за замены компонента двигателя

Леклер потеряет 10 позиций на старте гонки в Абу-Даби.

В «Феррари» подтвердили, что проведут замену батареи ERS на болиде монегаска. Поскольку это приведет к превышению допустимого регламентом количества элементов силовой установки, разрешенного к использованию по ходу сезона, Леклер получит штраф в виде потери 10 мест на стартовой решетке предстоящей гонки.

Отмечается, что это серьезно осложнит задачу «Феррари» в борьбе за Кубок конструкторов – перед финальным этапом сезоне отставание Скудерии от «Макларена» составляет 21 балл.

Финал «Ф-1» интригует: «Макларен» ⚔️ «Феррари» за титул и звание вице-чемпиона у гонщиков

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФИА
logoШарль Леклер
происшествия
logoФеррари
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
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