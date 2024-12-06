Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Абу-Даби из-за замены компонента двигателя
Леклер потеряет 10 позиций на старте гонки в Абу-Даби.
В «Феррари» подтвердили, что проведут замену батареи ERS на болиде монегаска. Поскольку это приведет к превышению допустимого регламентом количества элементов силовой установки, разрешенного к использованию по ходу сезона, Леклер получит штраф в виде потери 10 мест на стартовой решетке предстоящей гонки.
Отмечается, что это серьезно осложнит задачу «Феррари» в борьбе за Кубок конструкторов – перед финальным этапом сезоне отставание Скудерии от «Макларена» составляет 21 балл.
Финал «Ф-1» интригует: «Макларен» ⚔️ «Феррари» за титул и звание вице-чемпиона у гонщиков
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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