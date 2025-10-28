  • Спортс
  Кубок Испании. «Негрейра» против «Реал Сосьедад», «Констанция» примет «Жирону», «Толедо» сыграет с «Севильей»
Кубок Испании. «Негрейра» против «Реал Сосьедад», «Констанция» примет «Жирону», «Толедо» сыграет с «Севильей»

В Кубке Испании пройдут матчи 1-го раунда.

Во вторник «Констанция» примет «Жирону», «Негрейра» сыграет с «Реал Сосьедад», «Толедо» встретится с «Севильей».

В среду «Райо Вальекано» сыграет на выезде с «Юнкосом», «Вильярреал» – с «Лусеной».

В четверг «Бетис» на выезде сыграет с «Пальма-дель-Рио», «Сельта» – с «Пуэрто де Вега».

28 октября 18:00, Estadio O Couto
Оуренсе
Не начался
Реал Овьедо
Кубок Испании. 1-й раунд
28 октября 18:00, Nou Camp de Inca
Констанция
Не начался
Жирона
Кубок Испании. 1-й раунд
28 октября 19:00, Колисеум
Интер Вальдеморо
Не начался
Хетафе
Кубок Испании. 1-й раунд
28 октября 20:00, Estadio Municipal Salto del Caballo
Толедо
Не начался
Севилья
Кубок Испании. 1-й раунд
29 октября 18:00, Campo de Son Malferit
Сан-Жорди
Не начался
Осасуна
Кубок Испании. 1-й раунд
29 октября 18:00, Нуэва Кондомина
Лос Гаррес
Не начался
Эльче
Кубок Испании. 1-й раунд
29 октября 20:00, Estadio Ciudad de Lucena
Лусена
Не начался
Вильярреал
Кубок Испании. 1-й раунд
30 октября 18:00, Estadio Municipal Los Arcos
Ориуэла
Не начался
Леванте
Кубок Испании. 1-й раунд
30 октября 18:00, Estadio El Pardo
Puerto de Vega
Не начался
Сельта
Кубок Испании. 1-й раунд
30 октября 19:00, Estadio Municipal de Gobela
CD Getxo
Не начался
Алавес
Кубок Испании. 1-й раунд
30 октября 20:00, Estadio Municipal Sergio León
Palma del Río
Не начался
Бетис

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Испании

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
