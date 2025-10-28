Кубок Испании. «Негрейра» против «Реал Сосьедад», «Констанция» примет «Жирону», «Толедо» сыграет с «Севильей»

В Кубке Испании пройдут матчи 1-го раунда.

Во вторник «Констанция » примет «Жирону», «Негрейра » сыграет с «Реал Сосьедад », «Толедо » встретится с «Севильей».

В среду «Райо Вальекано» сыграет на выезде с «Юнкосом», «Вильярреал » – с «Лусеной».

В четверг «Бетис» на выезде сыграет с «Пальма-дель-Рио», «Сельта» – с «Пуэрто де Вега».

Кубок Испании

1-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

