Кубок Испании. «Негрейра» против «Реал Сосьедад», «Констанция» примет «Жирону», «Толедо» сыграет с «Севильей»
В Кубке Испании пройдут матчи 1-го раунда.
Во вторник «Констанция» примет «Жирону», «Негрейра» сыграет с «Реал Сосьедад», «Толедо» встретится с «Севильей».
В среду «Райо Вальекано» сыграет на выезде с «Юнкосом», «Вильярреал» – с «Лусеной».
В четверг «Бетис» на выезде сыграет с «Пальма-дель-Рио», «Сельта» – с «Пуэрто де Вега».
Кубок Испании
1-й раунд
28 октября 18:00, Estadio O Couto
Не начался
28 октября 18:00, Nou Camp de Inca
Не начался
28 октября 19:00, Колисеум
Не начался
28 октября 19:00, Нуэво Лос Карменес
28 октября 20:00, Estadio Xesús García Calvo
Не начался
28 октября 20:00, Estadio Municipal Salto del Caballo
29 октября 18:00, Campo de Son Malferit
29 октября 18:00, Нуэва Кондомина
Не начался
29 октября 19:00, Фейша Льягра
Не начался
29 октября 20:00, Complejo Deportivo Villa De Yuncos
Не начался
29 октября 20:00, Estadio Ciudad de Lucena
Не начался
30 октября 18:00, Estadio Municipal Los Arcos
30 октября 18:00, Estadio El Pardo
Не начался
30 октября 19:00, Estadio Municipal de Gobela
30 октября 20:00, Estadio Municipal Sergio León
Не начался
30 октября 20:00, Камп д’Эспортс
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости