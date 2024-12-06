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Макс Ферстаппен и Келли Пике объявили, что ждут ребенка

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен станет отцом.

Пилот «Ред Булл» и его подруга Келли Пике – дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике – сообщили, что ждут ребенка.

«Мини-Ферстаппен-Пике на подходе», – гласит пост.

У Келли и экс-гонщика «Ф-1» Даниила Квята есть дочь Пенелопа, родившаяся в 2019 году.

Ферстаппен играл с дочкой Квята в гараже «Ред Булл» на Гран-при! Она впервые на «Ф-1» – попала во все трансляции

Фото: соцсети Макса Ферстаппена

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: инстаграм Макса Ферстаппена
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светская хроника
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Нельсон Пике
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