Моуринью ответил Гвардиоле: «Он выиграл 6 титулов АПЛ, а я 3, но я сделал это честно. Не хочу побед, пока рассматривают 150 дел»

Жозе Моуринью прокомментировал высказывание Пепа Гвардиолы о трофеях в АПЛ.

1 декабря «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0. В конце второго тайма болельщики на «Энфилде» начали скандировать Пепу: «Утром тебя уволят!» В ответ на это тренер продемонстрировал зрителям шесть пальцев . Столько титулов АПЛ завоевали «горожане» под его руководством.

Позже Гвардиола отреагировал на сравнение его жеста с тремя пальцами, которые Моуринью демонстрировал фанатам после поражения «МЮ» со счетом 0:3 от «Тоттенхэма»: «Он выиграл три титула АПЛ, а я шесть». Португалец трижды выигрывал чемпионат с «Челси».

«Гвардиола сказал в мой адрес, что, мол, он выиграл шесть титулов АПЛ, я выиграл три. Но я выиграл их честно и чисто.

Если я проиграл, я поздравлю соперника, потому что он оказался лучше меня. Я не хочу побед, пока рассматривают 150 дел.

Я хочу побеждать, но хочу делать это честно, чисто. Если я не могу побеждать чисто и честно, я лучше проиграю», – сказал главный тренер «Фенербахче » Жозе Моуринью .

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити » в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по делу начались в сентябре, вердикт ожидается не ранее весны следующего года.