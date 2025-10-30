«Сквозь его слова струится жизнь. Даже если ляпает». Нагучев и Алхазов назвали Генича лучшим комментатором России сейчас

Роман Нагучев и Денис Алхазов назвали лучшего комментатора России прямо сейчас.

По их мнению, это Константин Генич.

Алхазов : «Даже если он ляпает, ошибается, сквозь его слова струится жизнь».

Нагучев : «Он проживает игру, это очень важно».

Алхазов : «С Геничем всегда очень весело. Даже если какой-то бред, но это искренний, откровенный, любимый бред».

