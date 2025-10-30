«Сквозь его слова струится жизнь. Даже если ляпает». Нагучев и Алхазов назвали Генича лучшим комментатором России сейчас
Роман Нагучев и Денис Алхазов назвали лучшего комментатора России прямо сейчас.
По их мнению, это Константин Генич.
Алхазов: «Даже если он ляпает, ошибается, сквозь его слова струится жизнь».
Нагучев: «Он проживает игру, это очень важно».
Алхазов: «С Геничем всегда очень весело. Даже если какой-то бред, но это искренний, откровенный, любимый бред».
