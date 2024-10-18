Роналду получает больше всех в мире, СКА победил ЦСКА, новые детали дела Мбаппе, Синнер обыграл Джоковича, хет-трик Панарина и другие новости

1. Роналду – самый высокооплачиваемый футболист сезона в мире с доходом 285 млн долларов, Месси – 2-й, Мбаппе – 5-й, Винисиус – 7-й, в топ-10 – еще три игрока из Саудовской Аравии.

2. СКА одолел ЦСКА (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, «Авангард» дома проиграл «Спартаку» (5:6), «Металлург» победил минское «Динамо» (2:0) и другие результаты дня.

Роман Ротенберг после матча снова говорил о футболе, внезапно о лесе и волках и российских царях. Об игре СКА: «Хотим всегда играть ярко – как Аршавин , когда он за «Арсенал» забил 4 гола «Ливерпулю» на «Энфилде». Об атмосфере в клубе: «Группа мужиков собирается и идет в лес на охоту – у нас перед каждой игрой так, суровые мужики в команде. Понимаем, что где-то волки, медведи, может все что угодно произойти». О том, что СКА «короли овертаймов»: «У нас цари . Все-таки в Российской империи не было королей, была императрица, Екатерина Великая». Даже про шахматные партии порассуждал!

3. У Мбаппе в Стокгольме был секс с девушкой по обоюдному согласию , неизвестно, она ли пожаловалась на изнасилование или другая женщина. Килиану грозит до 6 лет тюрьмы , если его признают виновным в изнасиловании, с отягчающими обстоятельствами – до 10. Форвард заверил «Реал», что за обвинениями стоит «ПСЖ»: «Он убежден, что это ловушка Аль-Хелайфи».

4. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Детройт» (5:2), Панарин набрал 3+1 (6-й хет-трик за клуб из Нью-Йорка , больше только у 3 игроков). «Тампа» одолела «Вегас» (4:3), Кучеров сделал дубль , забив победный гол на 59:05, у «рыцарей» по голу на счету Барбашева и Дорофеева. «Вашингтон» справился с «Далласом» (3:2), Овечкин впервые в сезоне остался без очков (голов нет в первых 3 играх в сезоне ). Все результаты дня – здесь .

5. Синнер обыграл Джоковича в полуфинале выставочного турнира в Эр-Рияде «Шлем шести королей», Надаль уступил Алькарасу. Калинская, Мирра Андреева, Касаткина, Путинцева, Бадоса, Хаддад Майя, Крейчикова, Мухова вышли в 1/4 финала турнира в Нинбо.

6. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая родила сына . Пишут, что девушка вышла замуж за хореографа Дмитрия Михайлова, он отец ее второго ребенка.

7. Кажется, «Реал» и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд договорились о переходе свободным агентом в 2025-м. Пеп, скорее всего, останется в «Ман Сити», если клуб признают виновным по делу о 115 нарушениях, Гвардиола не хочет оставлять команду в трудном положении.

8. Кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева предложили на пост главы Олимпийского комитета России, президент РФ Владимир Путин поддержал. Председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков выдвинут кандидатом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

9. Лионель Месси получил от Marca приз как самый титулованный футболист в истории и признался : «Я достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Бог дал мне все это. Я смог осуществить самую большую мечту для футболиста – выиграть ЧМ».

10. Никола Йокич занял первое место в рейтинге лучших игроков НБА по версии ESPN, Лука Дончич – 2-й, Леброн Джеймс – на 7-м месте.

11. Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил повысить целевые отчисления букмекеров на спорт до 2,25% от общего объема ставок с 1 января 2026 года.

12. «Феррари» представила суперкар мощностью 1200 л.с. «Формула-1» отменила правило присуждения 1 балла за лучший круг в гонке.

13. Игроки, тренеры и боссы «Зенита» и ЦСКА попали в список «Миротворца» – из-за акции с детьми участников боевых действий.

Цитаты дня:

«Из-за Fan ID пока одни неудобства , плюсов не увидел. Меньше болельщиков ходят, атмосфера другая. Хотя понимаю, что это для безопасности». Хавбек «Динамо» Махачкала Гаджиев о системе

Черданцев о шутке Черчесова про казахский язык: «Пусть этот журналист идет работать на стройку , чистая провокация. Если такой патриот, почему пришел в майке иностранного клуба?»

Владимир Путин: «Мировой спорт и олимпийское движение пытаются сделать площадкой для геополитических игр , насаждения деструктивной неолиберальной повестки»

Бетербиев о выступлении под канадским флагом: «Это необходимо, чтобы продолжать боксировать . Мы сделали гражданство Канады, чтобы меня не лишили титула»

«Тренер ставит тебя на лед и говорит: «Ты никто. Медаль в жопу себе засунь . У тебя Олимпиада впереди, иди работай». Медведева о звездной болезни

Дмитрий Чернышенко: «Россия – великая спортивная держава . Несмотря на попытки Запада запретить все русское – культуру, язык, спорт. Им это не удастся»

Вяльбе о квадробике: «Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это . Это не имеет никакого отношения к спорту, как и к культуре»

Михаил Дегтярев: «Уже около 60% россиян , по нашим подсчетам, активно занимаются спортом. Достичь показателя 70% абсолютно реально»

Аршавин о квадроберах: «Даже не знал, кто это. Чем они мешают? Свобода выбора должна быть , в принципе»