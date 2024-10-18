  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду получает больше всех в мире, СКА победил ЦСКА, новые детали дела Мбаппе, Синнер обыграл Джоковича, хет-трик Панарина и другие новости
5

Роналду получает больше всех в мире, СКА победил ЦСКА, новые детали дела Мбаппе, Синнер обыграл Джоковича, хет-трик Панарина и другие новости

1. Роналду – самый высокооплачиваемый футболист сезона в мире с доходом 285 млн долларов, Месси – 2-й, Мбаппе – 5-й, Винисиус – 7-й, в топ-10 – еще три игрока из Саудовской Аравии.

2. СКА одолел ЦСКА (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, «Авангард» дома проиграл «Спартаку» (5:6), «Металлург» победил минское «Динамо» (2:0) и другие результаты дня.

Роман Ротенберг после матча снова говорил о футболе, внезапно о лесе и волках и российских царях. Об игре СКА: «Хотим всегда играть ярко – как Аршавин, когда он за «Арсенал» забил 4 гола «Ливерпулю» на «Энфилде». Об атмосфере в клубе: «Группа мужиков собирается и идет в лес на охоту – у нас перед каждой игрой так, суровые мужики в команде. Понимаем, что где-то волки, медведи, может все что угодно произойти». О том, что СКА «короли овертаймов»: «У нас цари. Все-таки в Российской империи не было королей, была императрица, Екатерина Великая». Даже про шахматные партии порассуждал!

3. У Мбаппе в Стокгольме был секс с девушкой по обоюдному согласию, неизвестно, она ли пожаловалась на изнасилование или другая женщина. Килиану грозит до 6 лет тюрьмы, если его признают виновным в изнасиловании, с отягчающими обстоятельствами – до 10. Форвард заверил «Реал», что за обвинениями стоит «ПСЖ»: «Он убежден, что это ловушка Аль-Хелайфи».

4. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Детройт» (5:2), Панарин набрал 3+1 (6-й хет-трик за клуб из Нью-Йорка, больше только у 3 игроков). «Тампа» одолела «Вегас» (4:3), Кучеров сделал дубль, забив победный гол на 59:05, у «рыцарей» по голу на счету Барбашева и Дорофеева. «Вашингтон» справился с «Далласом» (3:2), Овечкин впервые в сезоне остался без очков (голов нет в первых 3 играх в сезоне). Все результаты дня – здесь

5. Синнер обыграл Джоковича в полуфинале выставочного турнира в Эр-Рияде «Шлем шести королей», Надаль уступил Алькарасу. Калинская, Мирра Андреева, Касаткина, Путинцева, Бадоса, Хаддад Майя, Крейчикова, Мухова вышли в 1/4 финала турнира в Нинбо.

6. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая родила сына. Пишут, что девушка вышла замуж за хореографа Дмитрия Михайлова, он отец ее второго ребенка.

7. Кажется, «Реал» и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд договорились о переходе свободным агентом в 2025-м. Пеп, скорее всего, останется в «Ман Сити», если клуб признают виновным по делу о 115 нарушениях, Гвардиола не хочет оставлять команду в трудном положении.

8. Кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева предложили на пост главы Олимпийского комитета России, президент РФ Владимир Путин поддержал. Председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков выдвинут кандидатом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

9. Лионель Месси получил от Marca приз как самый титулованный футболист в истории и признался: «Я достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Бог дал мне все это. Я смог осуществить самую большую мечту для футболиста – выиграть ЧМ».

10. Никола Йокич занял первое место в рейтинге лучших игроков НБА по версии ESPN, Лука Дончич – 2-й, Леброн Джеймс – на 7-м месте.

11. Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил повысить целевые отчисления букмекеров на спорт до 2,25% от общего объема ставок с 1 января 2026 года.

12. «Феррари» представила суперкар мощностью 1200 л.с. «Формула-1» отменила правило присуждения 1 балла за лучший круг в гонке.

13. Игроки, тренеры и боссы «Зенита» и ЦСКА попали в список «Миротворца» – из-за акции с детьми участников боевых действий.

Цитаты дня:

«Из-за Fan ID пока одни неудобства, плюсов не увидел. Меньше болельщиков ходят, атмосфера другая. Хотя понимаю, что это для безопасности». Хавбек «Динамо» Махачкала Гаджиев о системе

Черданцев о шутке Черчесова про казахский язык: «Пусть этот журналист идет работать на стройку, чистая провокация. Если такой патриот, почему пришел в майке иностранного клуба?»

Владимир Путин: «Мировой спорт и олимпийское движение пытаются сделать площадкой для геополитических игр, насаждения деструктивной неолиберальной повестки»

Бетербиев о выступлении под канадским флагом: «Это необходимо, чтобы продолжать боксировать. Мы сделали гражданство Канады, чтобы меня не лишили титула»

«Тренер ставит тебя на лед и говорит: «Ты никто. Медаль в жопу себе засунь. У тебя Олимпиада впереди, иди работай». Медведева о звездной болезни

Дмитрий Чернышенко: «Россия – великая спортивная держава. Несмотря на попытки Запада запретить все русское – культуру, язык, спорт. Им это не удастся»

Вяльбе о квадробике: «Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это. Это не имеет никакого отношения к спорту, как и к культуре»

Михаил Дегтярев: «Уже около 60% россиян, по нашим подсчетам, активно занимаются спортом. Достичь показателя 70% абсолютно реально»

Аршавин о квадроберах: «Даже не знал, кто это. Чем они мешают? Свобода выбора должна быть, в принципе»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тухель возглавил сборную Англии, Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке, Медведев проиграл Синнеру, Мазепин завершил карьеру в «Ф-1», «МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку, 500 голов Малкина и другие новости
9вчера, 06:01
Проблема у Черчесова и проблемище у Мбаппе, 3+2 от Месси в матче с Боливией, 700 передач Овечкина, «МЮ» отменит выплаты Фергюсону, Поздняков больше не президент ОКР, хоккеиста-гея убили в Финляндии, Тухель в Англии и другие новости
2316 октября, 06:10
Новый скандал вокруг Мбаппе, «Барса» отбирает iPhone у Хави, «Сокол» ищет таролога на 300+ тысяч в месяц, Менди судится с «Ман Сити», Овечкина наигрывают на правом фланге и другие новости
1715 октября, 06:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд примет «Санкт-Паули», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу
15 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Акрона», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу
850 минут назад
Глушаков о тратах в месяц: «Где-то 600 тысяч рублей. У меня много детей, семья, нужно обо всех заботиться»
8сегодня, 03:35
Смородская о российских тренерах: «Юран, Шалимов, Федотов уже прошли почти все команды. У нас кризис кадров, некого звать» 
17сегодня, 02:13
Чемпионат Китая. Лидер «Шанхай Порт» в гостях у «Чэнду» с 3-го места. Трансляция на Спортсе’’ в 15:00 мск
2сегодня, 00:00Видео
Лапорта о партнерстве с Nike: «Это лучший контракт в мире футбола. Могли подписать в августе, но «Барса» получила еще более выгодное предложение, и Nike его повторила»
20вчера, 22:06
Бекхэм считает Месси самым «голодным» и преданным футболу игроком: «На его уровне – несомненно. Он все еще злится, когда игроки делают что-то не так, злится, когда проигрывает или не играет»
9вчера, 21:53
Денис Глушаков: «Я народный футболист. Начинал в ЦСКА, играл в «Локомотиве» и «Спартаке». Но с Черенковым меня сравнивать не нужно»
43вчера, 21:35
Кроос о попадании мяча в руку Кукурелье: «Мы все согласны, что это пенальти. Была ли игра рукой? Да. Заслужила ли Испания титул? Да»
31вчера, 21:17
Экс-глава «Барсы» Гаспар: «В истории «Реала» был не один Негрейра, а сотни. Для них хорошо, что дело не закрывают и тянут годами. Они знают, что никаких подкупов не было»
49вчера, 21:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
126 минут назад
Мостовой о Дзюбе против «Зенита»: «Игровые проблемы у команды Семака очевидны, и «Акрон» с Артемом может ими воспользоваться. Матч будет крайне принципиальным» 
436 минут назад
«Атлетико» интересен защитник Румынии и «Райо» Рациу. Его отступные – 25 млн евро, половина прав принадлежит «Вильярреалу»
1сегодня, 04:12
РУСАДА о приезде к сборной России: «Всегда дожидаемся конца тренировки и только потом проводим процедуры допинг-контроля. Руководство РФС не звонило и не возмущалось» 
1сегодня, 03:50
Аршавин о том, вернется ли Дзюба в топ-клуб: «Ему уже заканчивать пора. «Зенит» бы его не взял, даже если бы он был в ультраформе. Уже и так полна бочка огурцов» 
6сегодня, 03:22
Уилшер может войти в тренерский штаб «Норвича». Экс-хавбек «Арсенала» возглавляет юношескую команду «канониров»
3сегодня, 03:00
Байрамян о 4-матчевой безвыигрышной серии «Ростова» в РПЛ: «Только к себе могут быть вопросы — не к тренерскому штабу, а именно к игрокам. Нужно через работу переламывать ситуацию» 
3сегодня, 02:43
Орлов о Клаудиньо: «Не чувствует себя больше в своей тарелке. Потерялся, утратил уверенность в себе. Соперники к нему приноровились» 
5сегодня, 01:58
Минамино верит в чемпионство «Монако»: «У нас должны быть амбиции пройти весь путь на первом месте»
сегодня, 01:45
Мостовой о Барко: «Я бы тоже хотел бить пенальти в каждом матче. Хочется, чтобы он еще и с игры забивал. Все же так тяжелее, нежели с точки» 
9сегодня, 01:30