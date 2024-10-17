Владимир Путин: «Количество граждан России, которые на регулярной основе занимаются спортом, увеличилось до 56,8%. Но этого недостаточно, надо дальше работать»

Владимир Путин заявил о важности регулярных занятий спортом для россиян.

Президент отметил, что более 56% россиян систематически занимаются спортом, но этого недостаточно.

«За последние годы у нас в разы увеличилось число граждан, которые систематически занимаются спортом, в целом более внимательно и ответственно относятся к своему здоровью.

Но от 40% до 56,8% увеличилось количество тех наших граждан, которые на регулярной основе, как я уже сказал, занимаются спортом. Но этого пока недостаточно, надо дальше работать. Мы, безусловно, не должны останавливаться на достигнутом», – сказал Путин во время презентации новых спортивных объектов в режиме видеоконференции.

«Важно, чтобы как можно больше граждан России, причем всех возрастов, и взрослых, и детей, молодежи, выбирали для себя эти ценности, чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культуры.

Это напрямую определяет качество и продолжительность жизни людей, здоровье граждан и демографическое будущее России. А значит, и силу суверенитета страны», – добавил президент РФ.

«Обязательно будем и дальше повышать доступность и массового спорта, массовых спортивных движений. И, конечно, создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов, в том числе по адаптивным видам спорта.

Я уверен, что общими усилиями бизнеса, государства, общества мы сможем добиться всех намеченных целей», – приводит слова Путина РИА Новости.