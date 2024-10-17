Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории от Marca
Marca вручила приз Лионелю Месси.
Капитан сборной Аргентины, поигравший за «Барселону» и «ПСЖ», получил награду как футболист с наибольшим числом трофеев в истории футбола.
В общей сложности на счету форварда 46 командных наград, а также 56 индивидуальных. Сейчас он выступает за «Интер Майами».
Фото: marca.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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