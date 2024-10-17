Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории от Marca

Marca вручила приз Лионелю Месси.

Капитан сборной Аргентины , поигравший за «Барселону» и «ПСЖ», получил награду как футболист с наибольшим числом трофеев в истории футбола.

В общей сложности на счету форварда 46 командных наград, а также 56 индивидуальных. Сейчас он выступает за «Интер Майами ».

Фото: marca.com