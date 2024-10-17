«Реал» и Трент договорились о переходе свободным агентом в 2025-м (Рамон Альварес де Мон)

Трент Александер-Арнолд согласился перейти в «Реал».

Как утверждает журналист Рамон Альварес де Мон, у «Мадрида » есть полное устное соглашение с защитником «Ливерпуля» о переходе свободным агентом в 2025 году.

Переход англичанина в ближайшее зимнее трансферное окно не исключается, но считается сложным.

Трент – воспитанник «Ливерпуля » и играет за него всю карьеру. Статистику 26-летнего правого защитника можно изучить здесь .