«Реал» и Трент договорились о переходе свободным агентом в 2025-м (Рамон Альварес де Мон)
Трент Александер-Арнолд согласился перейти в «Реал».
Как утверждает журналист Рамон Альварес де Мон, у «Мадрида» есть полное устное соглашение с защитником «Ливерпуля» о переходе свободным агентом в 2025 году.
Переход англичанина в ближайшее зимнее трансферное окно не исключается, но считается сложным.
Трент – воспитанник «Ливерпуля» и играет за него всю карьеру. Статистику 26-летнего правого защитника можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Рамона Альвареса де Мона
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