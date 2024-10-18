Панарин набрал 3+1 в матче с «Детройтом», став 1-й звездой. У него 11 очков в 4 играх

Артемий Панарин набрал 4 (3+1) очка в игре с «Детройтом» (5:2).

Форвард «Рейнджерс » признан первой звездой матча чемпионата НХЛ .

Всего в 4 играх сезона на счету россиянина 11 (5+6) баллов.

Сегодня за 16:34 (1:54 – в большинстве) у Панарина 4 броска в створ ворот, полезность – «0».