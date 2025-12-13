Салах отказался давать интервью после матча с «Брайтоном»: «Две недели подряд? Нет, нет, нет»

Мохамед Салах отказался давать интервью после матча с «Брайтоном».

Вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах отказался общаться с журналистами после матча против «Брайтона » в 16-м туре АПЛ (2:0).

В этой игре египтянин вышел на замену на 26-й минуте и ассистировал Юго Экитике на 60-й.

Проходя через микст-зону, 33-летний футболист отклонил просьбы об интервью. «Две недели подряд? Нет, нет, нет», – с улыбкой сказал Салах.

Напомним, на прошлой неделе Мохамед раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

После этого игрока не включили в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0). Сегодня Салах вернулся в состав.

Слот о Салахе: «Решение включить его в заявку было простым. Наш разговор останется между нами. Он был нужен «Ливерпулю», и именно он отдал передачу на второй гол «Брайтону»