Ротенберг о СКА: «Хотим всегда играть ярко – как Аршавин, когда он за «Арсенал» забил 4 гола «Ливерпулю» на «Энфилде»

Роман Ротенберг вспомнил о покере Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля».

СКА обыграл ЦСКА (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Если в целом взять нашу игру, стабильность – признак мастерства. Как в футболе Аршавин забил 4 гола в Ливерпуле, играя за «Арсенал», на «Энфилде».

Как Аршавин забивает 4 мяча в ворота «Ливерпуля» – мы хотим в каждой игре играть так же ярко, как Андрей Аршавин», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Покер Аршавина на «Энфилде» – классика АПЛ. Тем вечером у него получалось вообще все