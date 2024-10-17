Ротенберг о СКА: «Хотим всегда играть ярко – как Аршавин, когда он за «Арсенал» забил 4 гола «Ливерпулю» на «Энфилде»
Роман Ротенберг вспомнил о покере Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля».
СКА обыграл ЦСКА (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Если в целом взять нашу игру, стабильность – признак мастерства. Как в футболе Аршавин забил 4 гола в Ливерпуле, играя за «Арсенал», на «Энфилде».
Как Аршавин забивает 4 мяча в ворота «Ливерпуля» – мы хотим в каждой игре играть так же ярко, как Андрей Аршавин», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Покер Аршавина на «Энфилде» – классика АПЛ. Тем вечером у него получалось вообще все
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа СКА Вконтакте
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