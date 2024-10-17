Ротенберг об атмосфере в СКА: «Группа мужиков собирается и идет в лес на охоту – у нас перед каждой игрой так, суровые мужики в команде. Понимаем, что где-то волки, медведи, может все что угодно произойти»

Роман Ротенберг ответил на вопрос об атмосфере в раздевалке СКА.

Петербургский клуб обыграл ЦСКА (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Насколько атмосфера в раздевалке перед матчами с ЦСКА отличается от всех остальных?

– Все команды в КХЛ очень сильные, мы с уважением относимся к каждой команде.

Знаете, это можно сравнить с тем, когда группа мужиков идет в лес, на охоту. Вы были на охоте?

– Нет, я люблю животных.

– Вы не охотник?

– Ни разу.

– Может, рыбачите?

– И рыбу не люблю.

– (Улыбается) Ну, знаете, когда собирается группа мужиков и идет в лес. В принципе так каждая игра: мы собираемся группой мужиков – у нас суровые мужики в команде, мы этому очень благодарны – и вот у нас перед каждой игрой как поход в лес. А в лесу может все что угодно произойти.

Не имеет значения, с кем мы играем, если честно, мы всегда готовимся в этот поход, идем в лес, мужественно. И понимаем, что где-то, может быть, волки, медведи и так далее. Вы, если не были на охоте, пообщайтесь с охотниками, они вам все расскажут, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о СКА: «Хотим всегда играть ярко – как Аршавин, когда он за «Арсенал» забил 4 гола «Ливерпулю» на «Энфилде»