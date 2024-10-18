Овечкин впервые в сезоне остался без очков. У него 2 броска в створ, 2 мимо и «минус 1» за 19:16 с «Далласом» при 8:50 в большинстве
Александр Овечкин впервые в сезоне остался без очков.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:2).
В 3 играх сезона у 39-летнего россиянина 3 (0+3) балла.
Сегодня Овечкин (19:16, 8:50 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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