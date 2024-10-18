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Овечкин остался без голов в 3 стартовых матчах в 3-м сезоне НХЛ подряд. За карьеру в лиге – в 4-й раз

Александр Овечкин остался без голов в 3 стартовых матчах в 3-м сезоне НХЛ подряд.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:2). 

В 3 играх в текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 3 (0+3) балла при нейтральной полезности. 

Овечкин проводит свой 20-й сезон в НХЛ. Ранее он трижды оставался без голов в 3 стартовых играх в регулярном чемпионате.

Это были сокращенный из-за локаута сезон-2012/13 (первый гол был в 5-м матче, всего 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи»), сезон-2022/23 (первые голы в 4-м матче, всего 42 шайбы в 73 играх) и сезон-2023/24 (первый гол в 5-м матче, всего 31 шайба в 79 играх). 

За карьеру в рамках регулярок на счету форварда «Кэпиталс» в общей сложности 853 шайбы в 1429 играх. Это 2-й результат в истории, лидирует Уэйн Гретцки (894 в 1487). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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