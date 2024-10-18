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Панарин сделал 6-й хет-трик в составе «Рейнджерс». Больше в истории клуба только у Билла Кука, Жильбера и Зибанежада

Артемий Панарин сделал 6-й хет-трик в составе «Рейнджерс».

Форвард клуба из Нью-Йорка отметился 4 (3+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (5:2). 

Игра с 3+ голами стала для него 8-й в рамках регулярок лиги и 6-й – в составе «Рейнджерс». 

По числу хет-триков за команду Артемий сравнялся с Фрэнком Буше, Камилем Анри, Жаном Рателлем, Филом Эспозито, Стивом Викерсом, Марком Мессье, Петром Недведом и Крисом Крайдером

Больше в истории клуба только у 3 игроков – Билла Кука (9; форвард выступал в 1920-30-е годы, дважды выиграв в составе команды Кубок Стэнли и трижды – гонку снайперов в сезоне), Рода Жильбера и Мики Зибанежада (по 7). 

Панарин набрал 3+1 в матче с «Детройтом», став 1-й звездой. У него 11 очков в 4 играх

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
рейтинги
logoРейнджерс
logoДетройт
logoПетр Недвед
logoМарк Мессье
logoФил Эспозито
logoКрис Крайдер
logoАртемий Панарин
logoМика Зибанежад
Род Жильбер
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