Панарин сделал 6-й хет-трик в составе «Рейнджерс». Больше в истории клуба только у Билла Кука, Жильбера и Зибанежада
Артемий Панарин сделал 6-й хет-трик в составе «Рейнджерс».
Форвард клуба из Нью-Йорка отметился 4 (3+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (5:2).
Игра с 3+ голами стала для него 8-й в рамках регулярок лиги и 6-й – в составе «Рейнджерс».
По числу хет-триков за команду Артемий сравнялся с Фрэнком Буше, Камилем Анри, Жаном Рателлем, Филом Эспозито, Стивом Викерсом, Марком Мессье, Петром Недведом и Крисом Крайдером.
Больше в истории клуба только у 3 игроков – Билла Кука (9; форвард выступал в 1920-30-е годы, дважды выиграв в составе команды Кубок Стэнли и трижды – гонку снайперов в сезоне), Рода Жильбера и Мики Зибанежада (по 7).
Панарин набрал 3+1 в матче с «Детройтом», став 1-й звездой. У него 11 очков в 4 играх
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости