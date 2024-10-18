Панарин сделал 6-й хет-трик в составе «Рейнджерс». Больше в истории клуба только у Билла Кука, Жильбера и Зибанежада

Артемий Панарин сделал 6-й хет-трик в составе «Рейнджерс».

Форвард клуба из Нью-Йорка отметился 4 (3+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (5:2).

Игра с 3+ голами стала для него 8-й в рамках регулярок лиги и 6-й – в составе «Рейнджерс ».

По числу хет-триков за команду Артемий сравнялся с Фрэнком Буше, Камилем Анри, Жаном Рателлем, Филом Эспозито , Стивом Викерсом, Марком Мессье , Петром Недведом и Крисом Крайдером .

Больше в истории клуба только у 3 игроков – Билла Кука (9; форвард выступал в 1920-30-е годы, дважды выиграв в составе команды Кубок Стэнли и трижды – гонку снайперов в сезоне), Рода Жильбера и Мики Зибанежада (по 7).

Панарин набрал 3+1 в матче с «Детройтом», став 1-й звездой. У него 11 очков в 4 играх