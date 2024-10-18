Ротенберг о том, почему Фальковский не вышел в 3-м периоде с ЦСКА: «Так диктовал ход игры. Как в шахматной партии: если постоянно делать e2-e4, сопернику будет просто»
Петербургский клуб обыграл ЦСКА (5:4 ОТ) в матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Фальковский вроде не выходил в третьем периоде. Это тактическое решение?
– Вы личный фанат Фальковского (улыбается)?
– Нет, и не агент. Повреждение?
– Так сложилась игра. Будем тренироваться, работать. Были другие ребята, которые не выходили, не только Фальковский.
Я понимаю, что вы любите Степана – хороший парень. Но так диктовал ход игры. А как вы понимаете, управление игрой решает ход игр.
Как в шахматной партии. Если постоянно делать e2-e4 (самое популярное начало в шахматах – Спортс’‘), то сопернику будет очень просто. Вы же понимаете. Поэтому так пришлось сегодня поступить.
В то же время мы верим в каждого нашего игрока, нам нужен каждый игрок для побед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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