Ротенберг о том, почему Фальковский не вышел в 3-м периоде с ЦСКА: «Так диктовал ход игры. Как в шахматной партии: если постоянно делать e2-e4, сопернику будет просто»

Роман Ротенберг высказался о ротации игроков СКА во время матчей.

Петербургский клуб обыграл ЦСКА (5:4 ОТ) в матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Фальковский вроде не выходил в третьем периоде. Это тактическое решение?

– Вы личный фанат Фальковского (улыбается)?

– Нет, и не агент. Повреждение?

– Так сложилась игра. Будем тренироваться, работать. Были другие ребята, которые не выходили, не только Фальковский.

Я понимаю, что вы любите Степана – хороший парень. Но так диктовал ход игры. А как вы понимаете, управление игрой решает ход игр.

Как в шахматной партии. Если постоянно делать e2-e4 (самое популярное начало в шахматах – Спортс’‘), то сопернику будет очень просто. Вы же понимаете. Поэтому так пришлось сегодня поступить.

В то же время мы верим в каждого нашего игрока, нам нужен каждый игрок для побед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.