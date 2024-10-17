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  • Лионель Месси: «Я достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Бог дал мне все это. Я смог осуществить самую большую мечту для футболиста – выиграть ЧМ»
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Лионель Месси: «Я достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Бог дал мне все это. Я смог осуществить самую большую мечту для футболиста – выиграть ЧМ»

Лионель Месси признался, что добился большего, чем мечтал.

«Я смог осуществить все свои мечты и достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Бог дал мне все это.

Я смог осуществить самую большую мечту для футболиста – выиграть чемпионат мира. Я выиграл много титулов в клубе своей жизни – «Барселоне». Я также побеждал в Париже и сейчас в составе «Интер Майами».

Я борюсь за то, чтобы продолжать завоевывать многие другие трофеи», – сказал капитан сборной Аргентины, получив от Marca приз футболисту с наибольшим количеством трофеев в истории футбола.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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