«Тренер ставит тебя на лед и говорит: «Ты никто. Медаль в жопу себе засунь. У тебя Олимпиада впереди, иди работай». Медведева о звездной болезни

Евгения Медведева рассказала о тренерских методах против звездной болезни.

«Я выигрывала чемпионат мира два раза. И оба раза одинаковая схема: выигрываешь – вот в этот день ты радуешься; следующий день показательные выступления – ты радуешься; приезжаешь домой, тренер тебя ставит тебя на лед и говорит: «Ты никто. Ты просто никто. Ты спортсменка. Медаль свою вон там оставь, в жопу себе засунь. Че, звезда? Нихрена не звезда. У тебя Олимпиада впереди еще, иди работай».

И вот это «ты никто, ты никто, ты никто»... Знаешь, как обидно, как больно было в тот момент? В смысле «я никто»? Да я же вот – медаль у меня! Мировой рекорд! Вы че вообще такое говорите? Что за неблагодарность?

Проходят года. И я вижу спортсменов, которым говорили «ты чемпион», «ты вот такой вот», «ты прям позолоченный». Сейчас есть разница в том, как выросла я, и в том, как выросли другие спортсмены. Не все, абсолютно. У нас обычно все приземленные, но бывают такие кадры, которые «мы вот такие вот все».

Только сейчас я начинаю понимать, что, оказывается, тогда-то мне все правильно говорили. Это не значило, что я никто. Это значило, что если я пойму, что с этим делать, я стану кем-то в будущем», – рассказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева в шоу «Бес Комментариев».