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  • Черданцев о шутке Черчесова про казахский язык: «Пусть этот журналист идет работать на стройку, чистая провокация. Если такой патриот, почему пришел в майке иностранного клуба?»
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Черданцев о шутке Черчесова про казахский язык: «Пусть этот журналист идет работать на стройку, чистая провокация. Если такой патриот, почему пришел в майке иностранного клуба?»

Георгий Черданцев прокомментировал инцидент с участием Станислава Черчесова.

После матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.

«Понятно, что это чистая провокация. Человек, задающий вопрос, знает русский язык. Чего он хотел этим добиться? Чтобы 61‑летний заслуженный специалист занимался изучением иностранного языка? Его позвали в Казахстан за другим.

Пресс‑атташе федерации должен был решить эту ситуацию, посадить переводчика как минимум. Тому же Манчини наверняка тоже задают вопросы на арабском языке, но их переводят. И если ты журналист, то ты должен знать как минимум английский язык. Иначе что ты делаешь в профессии? Журналист не имеет права не знать иностранного языка.

Это не журналистика, а чистой воды провокация. Пусть этот журналист идет работать на стройку. И если он такой патриот, то почему пришел на пресс‑конференцию в майке иностранного клуба? Надел бы футболку своей страны», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Казахстана по футболу
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logoSports – Казахстан
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