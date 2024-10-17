  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вяльбе о квадробике: «Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это. Это не имеет никакого отношения к спорту, как и к культуре»
37

Вяльбе о квадробике: «Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это. Это не имеет никакого отношения к спорту, как и к культуре»

Елена Вяльбе призвала Госдуму принять закон против квадробики.

«Категорически против [квадробики]! Давно это все в Европе... Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это. Это не спорт и не имеет к нему никакого отношения, как и к культуре в целом.

У меня дочери 10 лет, она мне говорит: «Мама, у нас даже в школе в масках ходят», и она 10-летний ребенок говорит, что это ужас какой-то. Детей выгуливают на поводках!

Купите собаку! Мы читаем с ребенком книжки», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Внезапный хейт детей, переодетых в животных: они бегают на четвереньках и рычат. В какой-то мере это даже спортсмены

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Государственная дума
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Елена Вяльбе: «Смотреть Олимпиаду не собираюсь. Наших там нет, за кого болеть?
1419 июля, 17:41
Вяльбе о массовом завале лыжниц: «Госпитализировали 17 человек с разными травмами. Выпустили всех, кроме одной спортсменки»
428 марта, 17:50
Елена Вяльбе о гонках в мороз: «Я не сомневалась. Жюри сомневалось»
314 февраля, 10:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Степанова – Позднякову: «Вы сделали все, что могли – не ваша вина, что в МОК засели исключительно бестолковые люди»
7вчера, 16:18
Вероника Степанова: «Лыжные гонки не выживут, если спортсмены не будут активно участвовать в развитии и продвижении личного бренда»
2вчера, 09:46
Вероника Степанова: «Шансы поехать на Олимпиаду-2026 минимальны. Нужно создавать альтернативу Олимпийским играм, времени осталось немного»
69вчера, 09:02
Степанова о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я многих спортсменов, выступивших в Париже, не понимаю. Зачем вы туда ездили? В туристических целях?»
29вчера, 08:13
Степанова о международных стартах: «Мы были бы на лидирующих позициях, потому что новых Нортугов и Йохауг в Европе нет»
23вчера, 07:44
Вероника Степанова: «Не каждый так называемый профессиональный лыжник зарабатывает столько, сколько курьер в Москве»
44вчера, 07:33
Александр Терентьев: «Главная задача и цель этого сезона – вернуть все свои спринтерские качества»
115 октября, 19:45
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
3415 октября, 05:00
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартует в ноябре, ЧР пройдет в марте
1815 октября, 05:00
Норвежский журналист Салтведт: «Отсутствие российских спортсменов – часть объяснения, почему интерес к лыжам в Норвегии упал»
3014 октября, 05:49
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
929 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
325 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13