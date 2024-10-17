Вяльбе о квадробике: «Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это. Это не имеет никакого отношения к спорту, как и к культуре»
Елена Вяльбе призвала Госдуму принять закон против квадробики.
«Категорически против [квадробики]! Давно это все в Европе... Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это. Это не спорт и не имеет к нему никакого отношения, как и к культуре в целом.
У меня дочери 10 лет, она мне говорит: «Мама, у нас даже в школе в масках ходят», и она 10-летний ребенок говорит, что это ужас какой-то. Детей выгуливают на поводках!
Купите собаку! Мы читаем с ребенком книжки», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
Внезапный хейт детей, переодетых в животных: они бегают на четвереньках и рычат. В какой-то мере это даже спортсмены
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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