Вяльбе о квадробике: «Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это. Это не имеет никакого отношения к спорту, как и к культуре»

Елена Вяльбе призвала Госдуму принять закон против квадробики.

«Категорически против [квадробики]! Давно это все в Европе... Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это. Это не спорт и не имеет к нему никакого отношения, как и к культуре в целом.

У меня дочери 10 лет, она мне говорит: «Мама, у нас даже в школе в масках ходят», и она 10-летний ребенок говорит, что это ужас какой-то. Детей выгуливают на поводках!

Купите собаку! Мы читаем с ребенком книжки», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .

Внезапный хейт детей, переодетых в животных: они бегают на четвереньках и рычат. В какой-то мере это даже спортсмены