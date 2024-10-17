Ротенберг о том, что СКА «короли овертаймов»: «У нас цари. Все-таки в Российской империи не было королей, была императрица, Екатерина Великая»

Роман Ротенберг ответил на вопрос об успешной игре СКА в овертаймах.

Петербургский клуб обыграл ЦСКА (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В последних матчах вы прямо настоящие короли овертаймов – постоянно побеждаете. Сколько их было – три овертайма и три победы? Вы как-то отдельно отрабатываете?

– У нас нет королей, у нас цари. Все-таки в Российской империи не было королей.

– Хорошо, цари овертаймов.

– Была императрица, Екатерина Великая.

– Вы отрабатываете этот момент на тренировках как-то дополнительно?

– Мы стараемся все отрабатывать на тренировках, все детали. Слава богу, у нас сейчас есть возможность потренироваться, потому что мы давно не тренировались – так складывается график. Понятно, что утром мы тренируемся, есть раскатки, но чтобы полноценно потренировать детали – нет.

Я полностью согласен с вашими коллегами – мы далеко не показали нашу лучшую игру. Будем тренироваться, все через работу, в том числе то, о чем вы говорите – мы тренируем все детали.

В хоккее очень много деталей, это очень интересная игра. Знаете, даже когда команда побеждает, там есть очень много деталей, которые нам надо улучшить, очень много. Но у нас впереди еще много игр, так что не будем сейчас это вместе обсуждать, хорошо? – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг об атмосфере в СКА: «Группа мужиков собирается и идет в лес на охоту – у нас перед каждой игрой так, суровые мужики в команде. Понимаем, что где-то волки, медведи, может все что угодно произойти»

Ротенберг о СКА: «Хотим всегда играть ярко – как Аршавин, когда он за «Арсенал» забил 4 гола «Ливерпулю» на «Энфилде»