Кучеров сделал дубль в матче с «Вегасом», став 1-й звездой. Он забросил победную шайбу «Тампы» на 59:05
Никита Кучеров сделал дубль в матче с «Вегасом» и стал 1-й звездой.
Форвард «Тампы» дважды отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (4:3).
Он сравнял счет (2:2) за 13 секунд до окончания первого периода, а за 55 секунд до завершения третьего периода стал автором победной шайбы «Лайтнинг».
В 3 играх сезона у Кучерова стало 7 (6+1) очков.
Сегодня Никита (23:06, 2:50 – в большинстве, «+2») 6 раз бросил в створ ворот и 3 раза – мимо. Также допустил 1 потерю шайбы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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