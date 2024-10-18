Кучеров сделал дубль в матче с «Вегасом», став 1-й звездой. Он забросил победную шайбу «Тампы» на 59:05

Никита Кучеров сделал дубль в матче с «Вегасом» и стал 1-й звездой.

Форвард «Тампы » дважды отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (4:3).

Он сравнял счет (2:2) за 13 секунд до окончания первого периода, а за 55 секунд до завершения третьего периода стал автором победной шайбы «Лайтнинг».

В 3 играх сезона у Кучерова стало 7 (6+1) очков.

Сегодня Никита (23:06, 2:50 – в большинстве, «+2») 6 раз бросил в створ ворот и 3 раза – мимо. Также допустил 1 потерю шайбы.