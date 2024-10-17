Бетербиев о выступлении под канадским флагом: «Это необходимо, чтобы продолжать боксировать. Мы сделали гражданство Канады, чтобы меня не лишили титула»

Артур Бетербиев заявил, что был вынужден принять канадское гражданство.

«Всегда чувствовал себя россиянином. С юности выступал за Россию и продолжаю выступать за страну. Мы приняли решение сделать гражданство Канады, иначе бы меня лишили титула. Это необходимо, чтобы продолжать боксировать», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

Добавим, что в 2017 году Бетербиев получил вид на жительство в Канаде. В июне 2022-го Артур впервые провел бой под канадским, а не российским флагом.

В ночь на 13 октября Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

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