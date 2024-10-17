Юлия Липницкая родила второго ребенка («Спорт-Экспресс»)
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая около трех недель назад родила сына.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Отцом ребенка является человек из мира фигурного катания – но не тот, кого в СМИ называют мужем олимпийской чемпионки, то есть не Владислав Тарасенко», – говорится в публикации «СЭ».
В 2020 году у Липницкой и Тарасенко родилась дочь Каталина.
26-летняя Липницкая на сегодняшний день работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и ведет там собственную группу.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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