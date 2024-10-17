Путин поддержал кандидатуру Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России
Дегтярев – действующий министр спорта России.
С 2018 года Олимпийский комитет России возглавлял Станислав Поздняков. 15 октября он объявил об уходе в отставку.
«Назрел вопрос о необходимости рассмотреть возможность, чтобы наш министр спорта Михаил Владимирович Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на пост президента национального олимпийского комитета.
Этот даст возможность оптимизации в решении всех задач, которые поставлены перед нами. Их очень много, и спортивная власть в одних руках поможет эффективно созидать во благо нашей родины», – заявил глава Федерации тенниса России.
Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу.
«Предложение действительно заслуживает самого внимательного рассмотрения, надо подумать. Вы правы, наверное, в современных условиях может быть, это оправдано», – сказал глава государства.
«Олимпийская хартия позволяет избрать представителя публичной власти. По российскому законодательству я должен попросить вашего разрешения, Владимир Владимирович.
Если вы разрешите, я готов выдвинуться. Я полностью разделяю мнение об автономности олимпийского комитета, она должна быть сохранена», – приводит слова Дегтярева «Р-Спорт».
При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент
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