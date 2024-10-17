Аршавин о квадроберах: «Даже не знал, кто это. Чем они мешают? Свобода выбора должна быть, в принципе»

Андрей Аршавин заявил, что ничего не знает о квадробинге.

Квадробинг – неофициальный вид спорта, пришедший из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.

– Как часто вы пользуетесь социальными сетями?

– Почти не пользуюсь. Не знаю, телеграм – социальная сеть?

– Да, конечно.

– Тогда телеграм. Читаю военные сводки.

– Вопрос про квадроберов.

– Это кто такие, кстати?

– Люди, которые наряжаются в животных и им подражают.

– И что, их хотят отменить? Или чем они мешают?

– Как вы считаете, есть в этом смысл?

– Я даже не знал, кто это такие. В принципе должна быть свобода выбора.

– У нас предлагают срочно запретить.

– Значит, запретят, – сказал бывший игрок «Зенита » и сборной России.