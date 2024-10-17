Аршавин о квадроберах: «Даже не знал, кто это. Чем они мешают? Свобода выбора должна быть, в принципе»
Андрей Аршавин заявил, что ничего не знает о квадробинге.
Квадробинг – неофициальный вид спорта, пришедший из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.
– Как часто вы пользуетесь социальными сетями?
– Почти не пользуюсь. Не знаю, телеграм – социальная сеть?
– Да, конечно.
– Тогда телеграм. Читаю военные сводки.
– Вопрос про квадроберов.
– Это кто такие, кстати?
– Люди, которые наряжаются в животных и им подражают.
– И что, их хотят отменить? Или чем они мешают?
– Как вы считаете, есть в этом смысл?
– Я даже не знал, кто это такие. В принципе должна быть свобода выбора.
– У нас предлагают срочно запретить.
– Значит, запретят, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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