Председатель «Промсвязьбанка» Фрадков выдвинут кандидатом на пост главы ВФЛА

Председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков выдвинут кандидатом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Фрадков на данный момент возглавляет попечительский совет ВФЛА.

«Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков выдвинут на пост главы ВФЛА. Он может быть избран на новую должность на конференции ВФЛА уже до конца октября.

Действующий президент ВФЛА Петр Иванов перешел на работу в компанию FESCO и сосредоточен на работе на Дальнем Востоке. Серьезных претензий к его работе у Минспорта нет», – сказал источник ТАСС.