Пеп останется в «Ман Сити» с большей вероятностью, если клуб признают виновным по делу о 115 нарушениях. Гвардиола не хочет оставлять команду в трудном положении (The Athletic)
В феврале 2023 года АПЛ обвинила клуб из Манчестера в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.
Ранее появилась информация, что Гвардиола может продлить контракт с клубом на год. Испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
«Тот факт, что он рассматривает возможность остаться, также должен развеять все мысли о том, что его будущее каким-либо образом связано с результатом обвинения.
На самом деле, источники, знающие Гвардиолу, считают, что если «Сити» будет признан виновным и понесет суровое наказание, это повысит вероятность того, что он подпишет новый контракт с клубом.
Отчасти это будет сделано из чувства неповиновения, а отчасти чтобы не оставлять клуб, который он полюбил, в трудном положении.
При принятии решения для Гвардиолы будут важны такие факторы, как голод его игроков до побед и стремление тех, кто стоит выше него в иерархии, соответствовать его собственному ненасытному желанию продолжать совершенствоваться», – сообщает The Athletic.
«Манчестер Сити» объявил, что выиграл процесс против АПЛ по сделкам с ассоциированными сторонами. Суд признал правила незаконными и установил факт злоупотребления доминирующим положением лиги
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