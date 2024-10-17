«Из-за Fan ID пока одни неудобства, плюсов не увидел. Меньше болельщиков ходят, атмосфера другая. Хотя понимаю, что это для безопасности». Хавбек «Динамо» Махачкала Гаджиев о системе
Абакар Гаджиев высказался о минусах Fan ID.
«Это чуть напрягает. Когда кому-то из родных нужны билеты, все время возникают какие-то непонятки. У кого-то нет Fan ID, и нужно ждать, пока оформит. Без Fan ID было проще: билеты на руках, принес домой, их забрали.
Пока одни неудобства из-за Fan ID, плюсов не увидел. Меньше болельщиков ходят на матчи, атмосфера совсем другая. Хотя понимаю, что это все сделано для безопасности», – сказал полузащитник махачкалинского «Динамо».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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