«Из-за Fan ID пока одни неудобства, плюсов не увидел. Меньше болельщиков ходят, атмосфера другая. Хотя понимаю, что это для безопасности». Хавбек «Динамо» Махачкала Гаджиев о системе

Абакар Гаджиев высказался о минусах Fan ID.

«Это чуть напрягает. Когда кому-то из родных нужны билеты, все время возникают какие-то непонятки. У кого-то нет Fan ID, и нужно ждать, пока оформит. Без Fan ID было проще: билеты на руках, принес домой, их забрали.

Пока одни неудобства из-за Fan ID, плюсов не увидел. Меньше болельщиков ходят на матчи, атмосфера совсем другая. Хотя понимаю, что это все сделано для безопасности», – сказал полузащитник махачкалинского «Динамо ».