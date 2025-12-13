«Если «Краснодар» так продолжит, то столетие «Зенита» перенесут еще на год». Агент Сафонов об РПЛ
Агент Сафонов: столетие «Зенита» снова перенесут, если «Краснодар» так продолжит.
Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос о главных событиях 2025 года в Мир РПЛ.
«Игра Батракова стала одним из главных событий за 2025 год. Леша второй год подряд ниже своего уровня не падал, имеет хорошую статистику по системе «гол+пас».
Все ожидали, что «Балтика» оступится. Рад, что в тренерском штабе есть Сергей Рыжиков. Я впервые вижу, чтобы команда не имела проблем с функциональной подготовкой и пропустила меньше всех. Даже среди европейских лиг, если сравнить, они мало пропустили. Тренер по физподготовке проводит великолепную работу.
Также можно отметить чемпионство «Краснодара». Сейчас они очень хорошо идут. Если так продолжат, то в Петербурге перенесут столетие «Зенита» еще на один год», – сказал Сафонов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
