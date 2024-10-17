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  • Тухель возглавил сборную Англии, Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке, Медведев проиграл Синнеру, Мазепин завершил карьеру в «Ф-1», «МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку, 500 голов Малкина и другие новости
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Тухель возглавил сборную Англии, Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке, Медведев проиграл Синнеру, Мазепин завершил карьеру в «Ф-1», «МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку, 500 голов Малкина и другие новости

1. Томас Тухель возглавил сборную Англии. Он приступит к работе 1 января. 

2. Опубликован календарь Мир РПЛ на три последних тура перед зимней паузой: «Спартак» примет «Локо» 23 ноября и сыграет на выезде с «Краснодаром» 1 декабря.

3. Станислава Черчесова оштрафовали примерно на 150 000 рублей за шутку о казахском языке.

4. КХЛ. «Трактор» победил «Ак Барс», «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву», «Локомотив» обыграл «Куньлунь».

5. Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1».

6. В окружении Мбаппе убедились, что Килиан является подозреваемым по делу об изнасиловании, но сохраняют спокойствие. А источник в «Реале» назвал обвинения Мбаппе в изнасиловании «крупнейшим обманом в истории спорта».

7. «МЮ» запретил Алексу Фергюсону заходить в раздевалку после матчей на «Олд Траффорд», пишет Daily Mail.

8. Даниил Медведев с баранкой уступил Яннику Синнеру на выставочном турнире «Шлем шести королей», Алькарас победил Руне.

9. НХЛ. «Питтсбург» одолел «Баффало» (6:5 ОТ), Евгений Малкин набрал 4 (1+3) очка и единолично возглавил гонку бомбардиров лиги, гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок. «Анахайм» победил «Юту» (5:4 ОТ), Павел Минтюков сделал дубль. Все результаты дня – здесь.

10. «Зенит» едва не перехватил Эсекиэля Барко у «Спартака» летом, но спортивный директор Томаш Амарал дожал сделку. Кроме того, Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат: новым игрокам предлагают не более 2,5 млн евро в год. Также пишут, что Амарал «побаивается Станковича и чувствует его авторитет». В частности, тренер «Спартака» предложил подписать Абену, и португалец согласился.

11. «Барселона» должна 147 млн евро за игроков – еще не рассчитались за трансферы Левандовского, Рафиньи и Торреса, сделанные в 2022-м. За поляка нужно заплатить 7 клубам.

12. «Бавария» обновила клубную эмблему – красный и синий цвета стали ярче.

13. Хавьер Фернандес примет участие в шоу Евгения Плющенко в Казахстане.

14. Дочь Елены Исинбаевой выиграла финальный турнир молодежной теннисной серии Канарских островов в категории до 10 лет.

Цитаты дня.

Тони – Гвардиоле: «Ты испортил футбол, из-за ложных девяток я 4 года не мог найти клуб. Тебе вообще нравятся центрфорварды?» Пеп ответил: «У меня есть Холанд – «Сити» выиграл с ним требл»

Гаджиев о шутке Черчесова про казахский язык: «Это провокация со стороны журналиста – Станислав Саламович ответил так же жестко. Матч был проигран – отсюда все и начинается»

Канчельскис о том, что «МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку: «Американцы – тупые бараны, пришли и развалили клуб. Это все от тен Хага – команда уже на 14-м месте, а он все прячется»

«Мбаппе психически не в порядке. Когда кто-то много тусуется и употребляет алкоголь – это нехороший знак. Неймар был таким же». Журналист Молина о форварде «Реала»

«Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали «Золотой мяч». Это были самые большие звезды России – на уровне с Недведом, Бергером, Шмицером». Петржела об экс-игроках «Зенита»

Невилл о Тухеле в сборной Англии: «Мы вредим самим себе, есть выдающиеся кандидаты из Англии. Саутгейт восстановил веру в наш тренерский цех, но сейчас мы решили пойти другим путем»

Вероника Степанова: «Шансы поехать на Олимпиаду-2026 минимальны. Нужно создавать альтернативу Олимпийским играм, времени осталось немного»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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