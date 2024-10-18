Барбашев забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 8 очков и «+6» в 5 играх
Иван Барбашев забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой».
Форвард «Вегаса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (3:4).
На счету 28-летнего россиянина стало 8 (4+4) очков в 5 играх в текущем сезоне при полезности «+6».
Сегодня Барбашев (16:16, 0:51 – в большинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ, еще 2 прошли мимо. Также у него 1 блок, 1 силовой прием и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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