Липницкая вышла замуж за хореографа Дмитрия Михайлова. Он отец ее второго ребенка («Матч ТВ»)

Отцом второго ребенка Юлии Липницкой является хореограф Дмитрий Михайлов.

Об этом сообщает «Матч ТВ». По их информации, олимпийская чемпионка Сочи-2014 вышла замуж в июне, а в конце сентября стала мамой.

Свадьба Липницкой и Михайлова прошла в закрытом формате на Рублевском шоссе.

У Юлии есть четырехлетняя дочь Каталина от экс-фигуриста Владислава Тарасенко. 26-летняя Липницкая сейчас работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и ведет там собственную группу.

Юлия Липницкая родила второго ребенка («Спорт-Экспресс»)