Экс-судья Фернандес об отмене гола «Барсы»: «Самый нелепый офсайд года, но мяч не засчитан верно»
Экс-судья Фернандес об отмене гола «Барсы»: самый нелепый офсайд года.
Бывший судья Павел Фернандес отреагировал на отмену гола «Барселоны» в матче с «Осасуной» в 17-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм).
На 23-й минуте нападающий каталонцев Ферран Торрес забил после подачи Маркуса Рэшфорда. Однако главный арбитр Адриан Кордеро Вега после подсказки видеоассистентов отменил гол, поскольку Рафинья находился в офсайде при розыгрыше углового, с которого началась атака.
«Это запомнится как самый нелепый офсайд года. Гол отменен верно», – написал Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Что делать с Хаби Алонсо?30314 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Павла Фернандеса в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости