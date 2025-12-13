Экс-судья Фернандес об отмене гола «Барсы»: «Самый нелепый офсайд года, но мяч не засчитан верно»

Экс-судья Фернандес об отмене гола «Барсы»: самый нелепый офсайд года.

Бывший судья Павел Фернандес отреагировал на отмену гола «Барселоны» в матче с «Осасуной» в 17-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм).

На 23-й минуте нападающий каталонцев Ферран Торрес забил после подачи Маркуса Рэшфорда. Однако главный арбитр Адриан Кордеро Вега после подсказки видеоассистентов отменил гол , поскольку Рафинья находился в офсайде при розыгрыше углового, с которого началась атака.

«Это запомнится как самый нелепый офсайд года. Гол отменен верно», – написал Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar